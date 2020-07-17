Лідери ЄС на саміті обговорять створення фонду порятунку економіки

Лідери країн Європейського союзу зібралися в п'ятницю, 17 липня, для переговорів про багатомільярдний фонд порятунку економіки. Це перша очна зустріч, після того як пандемія коронавірусу занурила ЄС в кризу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Це момент істини для Європи. На карту поставлено наш європейський проект. Я впевнений, але обережний ", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, який прибув на зустріч 27 лідерів у Брюсселі після декількох тижнів напружених переговорів про масштаби фонду порятунку.

Позиція Нідерландів і загроза угорського вето обмежують шанси на угоду щодо бюджету ЄС на 2021-27 роки, який передбачає більше 1 трлн євро і новий фонд порятунку в 750 млрд євро, призначений для допомоги у відновленні економіки.

Лідери країн ЄС зустрінуться в кімнаті, обладнаній дезінфекційними засобами для рук і дезінфікованими навушниками в штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.

Саміт запланований на два дні, хоча офіційні особи заявили, що він може продовжитися і в неділю, якщо угоду не буде досягнуто.

Країни півдня Європи з високим рівнем боргу, що перебувають у важкому стані, включаючи Італію та Іспанію, хочуть, щоб фінансування відновлення було надано у вигляді грантів, а не поворотних позик, в той час як Угорщина пригрозила накласти вето на весь пакет.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є головним супротивником у таборі північних, найбагатших країн ЄС, які вимагають меншого обсягу фонду.

ЄС вже погодив обсяг 500 млрд євро, щоб пом'якшити перший удар кризи. Проте економіки країн Євросоюзу перебувають у стані вільного падіння, а негайні заходи по наданню допомоги закінчуються влітку, в той час як є побоювання поглиблення кризи восени.

Нагадаємо, Єврокомісія оновила прогноз на 2020 рік, згідно з яким економіка країн ЄС впаде на 8,3%.

Відзначимо, в червні Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.