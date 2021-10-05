Лідери ЄС обговорять створення стратегічного запасу газу після стрибка цін на паливо

Виступаючи перед журналістами в Естонії, фон дер Ляйен сказав, що зростання цін на електроенергію для європейських споживачів було в основному результатом набагато більш дорогого газу, оскільки світовий попит збільшився, але ключові європейські постачальники газу, такі як Росія, не збільшили пропозицію.

"Що стосується газу, ми сильно залежимо від імпорту - 90% газу імпортується. У глобальному масштабі економіка зростає, тому попит зростає, але пропозиція не зростає відповідно. Ми дуже вдячні Норвегії за нарощування видобутку, але, схоже, це не так в Росії", - сказала вона.

Фон де Лейен сказав, що ЄС повинен інвестувати в відновлювані джерела енергії, тому що це зробить його незалежним від імпорту і стабілізує ціни. Але більш негайні кроки будуть предметом наступного саміту ЄС 21-22 жовтня.

"У короткостроковій перспективі ми обговоримо в Європейській раді не тільки сьогодні ввечері, але і через два тижні на офіційному саміті, що робити зі зберіганням, стратегічним резервом, і ми розглянемо загальну цінову структуру ринку електроенергії", - сказав фон дер Лайен.