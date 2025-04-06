Лидеры "отстрелялись": "Шахтер" с разгромом дожал "Верес" в заключительном матче дня в УПЛ

УПЛ, 23-й тур

"Шахтер" - "Верес" - 3:0

Голы: Кевин, 59, Судаков, 87 Траоре, 90

"Шахтер" последним из лидеров УПЛ вышел на игру 23-го тура в воскресенье. Победы "Александрии" и "Динамо" не давали "горнякам" права на ошибку в противостоянии с непростым соперником - "Вересом", который, безусловно, находится сейчас на ходу. Отметим, что поединок команд в первом круге завершился ничьей - 1:1. Сегодня подобный результат подопечных Марино Пушича никак не устраивал.

Первый тайм дал понять, что и на этот раз у "Шахтера" не будет легкой прогулки. "Горняки" вели игру, создавали моменты, но и сами все время должны были действовать с оглядкой на собственные ворота. Ведь ривненчане при первой же возможности стремились организовать контрвыпад. И также создавали опасность у ворот Ризныка.

До перерыва у донетчан возможности отличиться имели Судаков, Бондеренко и Элиас. Гости отвечали опасными попытками Степанюка и Дахновского. Но на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Во втором тайме ход игры не изменился. Впрочем, "Шахтеру" таки удалось подловить соперника на ошибке. На 59-й минуте ровенчане выпустили мяч за боковую линию и, такое впечатление, немного выключились из ритма. Между тем "горняки" мгновенно вбросили аут, после чего Бондаренко прострелил в штрафную на Кевина. Два защитника "Вереса" пытались перехватить этот пас, но неудачно. Мяч достался Кевину, который с полуоборота в одно касание пробил точно мимо Кожухаря.

"Верес", надо отдать должное, не расклеился и почти сразу ответил опасным выстрелом Степанюка. Далее пошел открытый футбол, и нервы зрителям щекотали обе команды. Пока "Шахтер" не забил во второй раз.

За три минуты до конца основного времени Тобиас на правом фланге красиво разобрался с защитником "Вереса" и выложил мяч на Судакова, для которого попасть в ворота было делом техники. Фактически этот момент и закрыл игру. А третий гол Траоре лишь закрепил успех чемпионов страны.

Таким образом, все лидеры первенства выиграли свои матчи и в гонке за медали ничего не изменилось. "Динамо" лидирует, имея 57 очков, на четыре пункта от него отстает "Александрия" (53). "Шахтер" с 47-ю баллами остается третьим.