Лидеры технологических компаний обсудят, как возвращение Трампа повлияет на ЕС и Украину

Руководители высшего звена таких компаний, как Apple, Microsoft, и Мета присоединится к высокопоставленным чиновникам из Европы для дебатов о будущем искусственного интеллекта, регулировании социальных сетей и возможном влиянии второго президентства Трампа на континент.

Трамп ранее обещал, что он может положить конец войне между Россией и Украиной в течение 24 часов после вступления в должность. Через несколько дней после переизбрания Трампа два высокопоставленных чиновника украинского правительства, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и его заместитель Алекс Борняков, выйдут на сцену, чтобы обсудить, как страна продолжает внедрять инновации во время войны.

Джон Адам, директор по доходам в фирме по разработке программного обеспечения Aimsoftpro, среди присутствующих. Около 70% рабочей силы компании по-прежнему находится в Украине, а остальные переехали в Европу после начала войны в 2022 году.

"Есть смешанные чувства, потому что подход Трампа выглядит так, будто он больше ориентирован на нынешние линии конфликта, что не является идеальным сценарием для Украины, и есть нежелание это принять. В то же время мы хотели бы, чтобы это имело конечную точку", - сказал он.

X-фактор

Хотя его присутствие не ожидается, миллиардер из сферы технологий и ярый сторонник Трампа Илон Маск станет постоянной темой обсуждения: от его роли в Украине через спутниковый сервис Starlink до его успеха с космической компанией SpaceX и противоречивого управления социальной медиа-платформой X, ранее Twitter.

На одной панели будут обсуждаться вопросы о том, как Европа может создать местного конкурента SpaceX; на другой - "уничтожил ли Маск Twitter". Джо Бенаррох, который в июне ушел с поста фактического представителя X и руководителя бизнес-операций, присоединится к панели под названием "Что делать с социальными сетями".

По словам Марка Вайнштейна, основателя социальной медиа-платформы MeWe, ориентированной на конфиденциальность, который выступит вместе с Бенаррохом в среду, в то время как ЕС пытается заставить онлайн-платформы пресекать вредоносный контент, избрание Трампа может привести к тому, что они снизят усилия по модерации.

"Исторически Трамп был очень критичен к онлайн-модерации", - сказал он. "Чтобы избежать политического возмездия, основные социальные сети, вероятно, продолжат тенденцию становиться значительно более терпимыми к контенту, который они допускают на своих платформах".