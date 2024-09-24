Лидеры США, Германии, Франции и Британии встретятся, чтобы обсудить поддержку Украины, - СМИ

Как сообщает издание, Байден приедет с визитом в Германию с 10 по 12 октября.

Немецкое правительство также планирует пригласить президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пока Байден будет находиться в стране.

Встреча в так называемом формате "четверки", скорее всего, будет касаться, прежде всего, поддержки Украины.

По информации Spiegel, Байден также намерен посетить военную базу США в Рамштайне.

Отмечается, что это будет второй визит президента США в Германию за время пребывания в должности, однако первый государственный.

Байден совершил свой первый двусторонний визит в Германию как президент США в 2022 году на саммите G7 в Эльмау в Баварии.