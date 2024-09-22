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Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру в Украине

Воскресенье 22 сентября 2024 05:19
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Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру в Украине Фото: лидеры Quad выразили обеспокоенность войной в Украине (armyinform.com.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности Quad в составе Австралии, Индии, Японии и США выразили глубокую обеспокоенность войной в Украине и призвали к справедливому миру.

Об этом говорится в совместном заявлении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министров Австралии, Индии и Японии в американском штате Делавэр, подчеркивается важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН, в частности уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств.

Лидеры диалога также подчеркнули необходимость достижения справедливого и длительного мира, соответствующего международному праву и принципам Устава ООН. По их мнению, война негативно влияет на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, особенно для развивающихся стран.

Страны Quad признали неприемлемым любое применение или угрозу применения ядерного оружия и призвали все государства воздерживаться от применения силы или ее угрозы против суверенитета или территориальной целостности любой страны.

Кроме того, в заявлении отмечается, что следующий саммит Quad состоится в Индии в 2025 году.

Напомним, в августе премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил с официальным визитом Киев. По итогам визита стороны приняли совместное заявление.

В августе президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время общения, лидеры обсудили визит индийского премьера в Польшу и Украину.

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