Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру в Украине

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности Quad в составе Австралии, Индии, Японии и США выразили глубокую обеспокоенность войной в Украине и призвали к справедливому миру.

Об этом говорится в совместном заявлении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министров Австралии, Индии и Японии в американском штате Делавэр, подчеркивается важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН, в частности уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств.

Лидеры диалога также подчеркнули необходимость достижения справедливого и длительного мира, соответствующего международному праву и принципам Устава ООН. По их мнению, война негативно влияет на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, особенно для развивающихся стран.

Страны Quad признали неприемлемым любое применение или угрозу применения ядерного оружия и призвали все государства воздерживаться от применения силы или ее угрозы против суверенитета или территориальной целостности любой страны.

Кроме того, в заявлении отмечается, что следующий саммит Quad состоится в Индии в 2025 году.