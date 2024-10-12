Лидеры ряда стран ЕС инициируют возврат контроля армии Ливана над югом страны

На днях на Кипре состоялся саммит Средиземноморской группы MED9, в которую входят Италия, Испания, Франция, Греция, Мальта, Кипр, Словения, Португалия и Хорватия.

В совместной декларации по итогам встречи, лидеры отметили, что "будут продолжать выступать за дальнейшую поддержку Ливана и его народа, в частности ливанских Вооруженных сил, которые призваны играть решающую стабилизирующую роль".

"Ситуация, которая разворачивается на Ближнем Востоке, вызывает серьезную тревогу. В контексте эхо конфликта в Газе на более широкий регион, мы выражаем нашу крайнюю обеспокоенность эскалацией военного противостояния между Израилем и "Хезболлой", - отмечается в декларации.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что возвращение ливанских вооруженных сил на юг страны и восстановление суверенитета Ливана "важны для его мира и стабильности".

Макрон не уточнил, какую форму примет эта поддержка, но заявил, что запланированная на 24 октября конференция на уровне министров в Париже будет направлена на увеличение объемов помощи Ливану в условиях гуманитарного кризиса, а также на укрепление вооруженных сил и сил внутренней безопасности страны.

Накануне этой конференции Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявили, что встреча министров обороны G7 также рассмотрит пути оказания помощи ливанской армии в продвижении на юг.

Заявление лидеров ЕС о поддержке вооруженных сил Ливана появилось после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своими саудовским, катарским и французским коллегами, как избрание нового президента Ливана может уменьшить напряженность на Ближнем Востоке, заставив "Хезболлу" отвести свои войска от северной границы с Израилем.

Мелони и премьер-министр Испании Педро Санчес присоединились к Макрону в осуждении того, что французский президент назвал "преднамеренными обстрелами" Израиля солдат миротворческих сил ООН на юге Ливана (UNIFIL). Франция, Испания и Италия предоставляют свои войска в состав UNIFIL.

"Мы осуждаем это, мы не терпим этого и мы не допустим, чтобы это повторилось", - сказал Макрон.

Санчес и его словенский коллега Роберт Голоб поддержали призыв Макрона к приостановке поставок оружия в Израиль, что, по их мнению, является эффективным способом деэскалации войны в Ливане и Секторе Газа.

"Мы не продавали оружие Израилю с начала этой войны. И логика здесь проста. Без оружия нет войны", - сказал Санчес.