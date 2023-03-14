Лидеры стран AUKUS объявили дорожную карту по предоставлению Австралии атомных субмарин

Премьер-министры Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден объявили о договоренности стан, входящих в альянс AUKUS, об обеспечения ВМС Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома и пресс-службу британского правительства.
"Партнеры AUKUS, эксплуатирующие высокопроизводительные атомные подводные лодки с обычным вооружением, обеспечат гарантированный подводный потенциал, который будет способствовать стабильности, миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - говорится в общем заявлении лидеров альянса по итогам встречи в Сан-Диего.
Отмечается, что SSN-AUKUS, подлодка нового поколения, будет производиться с помощью общих технологических мощностей трех стран.
Программа поддержания подводных возможностей Австралии включает несколько этапов. Так, две страны начнут работать над строительством SSN-AUKUS на своих собственных верфях в течение 10 лет.
Австралийский военный и гражданский персонал будет проходить посещение обучение в США и Британии уже с этого года.
Американская сторона намерена увеличить посещение портов подлодками в Австралии с 2023 года и Великобритании с 2026 года.
Штаты и Британия начнут план передовой ротации SSN в Австралию в 2027 году, чтобы ускорить развитие персонала австралийского ВМФ, инфраструктуры и систем регулирования.
В дорожной карте сообщается, что США планирует продать Австрии 3 подлодки класса "Вирджиния" к 2030 году, а также предусматривается возможность продажи еще двух в случае необходимости.
В конце 2030-х годов Британия поставит первые SSN-AUKUS своему Королевскому флоту, а в начале 2040-х годов первый SSN-AUKUS, построенный в Австралии, будет передан ВМФ Австралии.
Также в заявлении подтверждается обязательство по предотвращению распространения ядерного оружия, а также говорится о прдолжении консультаций с Международным агентством по атомной энергии по приобретению потенциала атомных подлодок.
Ранее сообщалось, что историческое оборонное соглашение между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном по программе AUKUS заключено в рамках совместных усилий по противодействию растущей угрозе, исходящей от Китая.
Напомним, что на сегодняшний день на вооружении Австралии состоят шесть подводных лодок класса Collins, срок службы которых продлили до 2036 года.
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