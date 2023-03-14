Лидеры стран AUKUS объявили дорожную карту по предоставлению Австралии атомных субмарин

"Партнеры AUKUS, эксплуатирующие высокопроизводительные атомные подводные лодки с обычным вооружением, обеспечат гарантированный подводный потенциал, который будет способствовать стабильности, миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - говорится в общем заявлении лидеров альянса по итогам встречи в Сан-Диего.

Отмечается, что SSN-AUKUS, подлодка нового поколения, будет производиться с помощью общих технологических мощностей трех стран.

Программа поддержания подводных возможностей Австралии включает несколько этапов. Так, две страны начнут работать над строительством SSN-AUKUS на своих собственных верфях в течение 10 лет.

Австралийский военный и гражданский персонал будет проходить посещение обучение в США и Британии уже с этого года.

Американская сторона намерена увеличить посещение портов подлодками в Австралии с 2023 года и Великобритании с 2026 года.

Штаты и Британия начнут план передовой ротации SSN в Австралию в 2027 году, чтобы ускорить развитие персонала австралийского ВМФ, инфраструктуры и систем регулирования.

В дорожной карте сообщается, что США планирует продать Австрии 3 подлодки класса "Вирджиния" к 2030 году, а также предусматривается возможность продажи еще двух в случае необходимости.

В конце 2030-х годов Британия поставит первые SSN-AUKUS своему Королевскому флоту, а в начале 2040-х годов первый SSN-AUKUS, построенный в Австралии, будет передан ВМФ Австралии.

Также в заявлении подтверждается обязательство по предотвращению распространения ядерного оружия, а также говорится о прдолжении консультаций с Международным агентством по атомной энергии по приобретению потенциала атомных подлодок.