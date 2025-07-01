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Лидеры громад требуют встречи с Клименко после информации о возможном покушении на мэра Днепра

Вторник 01 июля 2025 19:57
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Лидеры громад требуют встречи с Клименко после информации о возможном покушении на мэра Днепра Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Громады обратились к министру внутренних дел Игорю Клименко за личными объяснениями по обеспечению безопасности мэров и других представителей местного самоуправления. Этот вопрос возник после утечки информации о возможной подготовке покушения на мэра Днепра Бориса Филатова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Ассоциации городов Украины.

"Вопрос встречи с вами возник в связи с представлением в Шевченковском районном суде города Львова информации о том, что в телефоне обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко было досье на Днепровского городского голову Бориса Филатова. Это вызывает беспокойство у миллионной общины Днепра и в органах местного самоуправления всей Украины", - говорится в соответствующем обращении к главе МВД.

Лидеры громад требуют встречи с Клименко после информации о возможном покушении на мэра Днепра

Ранее стало известно, что в телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко было найдено досье на ряд известных людей, в том числе на мэра Днепра Бориса Филатова. После распространения этой информации во время заседания суда по делу Зинченко Филатов обратился за объяснениями в Национальную полицию Украины, но, по его словам, получил отписку.

"Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву (народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, - ред.). Зато ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова. Даже непублично - хотя основания были одинаковые. Создается впечатление, что именно бездействие и нежелание должным образом реагировать на информацию о подготовке преступлений со стороны сотрудников МВД Украины привели к совершению 01.05.2025 года очередного покушения на жизнь уже господина Стерненко", - заявил Борис Филатов в своем обращении к министру внутренних дел Игорю Клименко.

Убийство Фарион

Напомним, 19 июня 2024 года в 19.30 во Львове было совершено убийство Ирины Фарион, по подозрению в совершении которого 25 июня Вячеслав Зинченко был задержан уже в Днепре - где, как установлено следствием, он жил длительное время.

По сообщению правоохранительных органов, у подозреваемого Зинченко при задержании были обнаружены и изъяты доказательства его причастности к совершению данного преступления - в частности мобильный телефон.

После сбора и тщательного изучения всех доказательств, включая содержание мобильного телефона подозреваемого, досудебное расследование было закончено. Поэтому 25 декабря прошлого года уголовное производство передали в суд.

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Министерство внутренних дел Украины Борис Филатов
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