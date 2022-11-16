Лидеры G20 в итоговой декларации осудили агрессию России против Украины

В декларации, одобренной по итогам саммита на Бали в Индонезии, говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

Ее одобрили все члены блока G20, сообщили Reuters три дипломатических источника. По данным агентства, документ был принят без каких-либо изменений по сравнению с проектом, опубликованным во вторник.

В декларации говорится, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Международное право должно соблюдаться, а угроза применения ядерного оружия недопустима, заявили лидеры в декларации, приветствуя причерноморскую зерновую инициативу.

В ней также говорится, что центральные банки участников будут продолжать надлежащим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, помня при этом о необходимости ограничения "межстрановых вторичных эффектов".

Члены подтвердили свое обязательство избегать чрезмерной волатильности обменных курсов, признав при этом, что "многие валюты значительно изменились" в этом году.