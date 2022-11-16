RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидеры G20 в итоговой декларации осудили агрессию России против Украины

Фото: G20 осудила агрессию России против Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лидеры крупнейших экономик G20 сделали заявление, в котором они "самым решительным образом осуждают" агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В декларации, одобренной по итогам саммита на Бали в Индонезии, говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

Ее одобрили все члены блока G20, сообщили Reuters три дипломатических источника. По данным агентства, документ был принят без каких-либо изменений по сравнению с проектом, опубликованным во вторник.

В декларации говорится, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Международное право должно соблюдаться, а угроза применения ядерного оружия недопустима, заявили лидеры в декларации, приветствуя причерноморскую зерновую инициативу.

В ней также говорится, что центральные банки участников будут продолжать надлежащим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, помня при этом о необходимости ограничения "межстрановых вторичных эффектов".

Члены подтвердили свое обязательство избегать чрезмерной волатильности обменных курсов, признав при этом, что "многие валюты значительно изменились" в этом году.

Второй день переговоров лидеров Группы G20 был прерван экстренной встречей для обсуждения сообщений о падении ракеты на территории Польши, что усилило неопределенность в отношении экономических последствий войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20