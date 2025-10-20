Лидеры ЕС согласны разделить риски от предоставления Украине репарационного кредита, - СМИ

В проекте говорится, что лидеры Евросоюза готовы и в дальнейшем предоставлять Украине предусмотренную регулярную финансовую поддержку.

Чтобы удовлетворить потребности Украины на ближайшие два года, лидеры ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой представить предложения относительно вероятного использования остатков наличных, связанных с заблокированными активами РФ.

Указано, что предложения должны соответствовать законодательству ЕС и международному праву, а также учитывать распределение рисков между странами-членами.

Речь идет о финансовых и юридических рисках для ЕС. Ведь до сих пор Украина получала помощь благодаря доходам от активов РФ.

Саму наличных не трогали, опасаясь финансовых рисков, в частности дестабилизации евро, и юридических - то есть судебных исков из Москвы.

Бельгия настаивает на распределении рисков

Бельгия, на чьей территории хранится более 180 миллиардов евро наличных в связи с иммобилизацией российских активов после вторжения РФ в Украину, в целом не возражает против их использования.

Однако в Бельгии хотят, чтобы другие страны ЕС распределили вышеупомянутые риски, ведь сумма наличных равна трети ВВП страны.

Также Бельгия подчеркивает необходимость использования других активов, хранящихся на территории государств G7. Это еще по меньшей мере 80 миллиардов евро.

Для продления заморозки активов нужны санкции

Лидеры ЕС обязуются удерживать активы в замороженном состоянии. Однако в проекте решения саммита нет упоминания о санкциях, которые дважды в год необходимо продлевать, чтобы активы оставались обездвиженными.

В ЕК ранее предлагали отход от принципа единогласия к принципу квалифицированного большинства, чтобы вероятное вето Венгрии не подрывало потенциальную договоренность о кредите для Украины.

"Активы России должны оставаться заблокированными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей убытки, причиненные ее войной", - говорится в черновике выводов саммита.