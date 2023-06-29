Лидеры ЕС на саммите обсудят мятеж в России и пообещают поддержку Украине, - Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что лидеры обязательно обсудят драматический субботний мятеж группы наемников "Вагнера", даже несмотря на то, что он не включен в повестку дня саммита и не упоминается в проектах его письменных заключений.

"Это обязательно всплывет", - сказала она журналистам в Брюсселе накануне двухдневного саммита - регулярного собрания, на котором также будут обсуждаться миграция, отношения с Китаем и другие вопросы.

Как и некоторые другие лидеры ЕС, Каллас заявила, что мятеж показал, что в российском руководстве появились трещины. Она сказала, что видела разные точки зрения на то, как мятеж может повлиять на войну против Украины и на риск, который Россия представляет для Запада.

По словам Каллас, Запад не должен поддаваться влиянию и продолжать поддерживать Украину и укреплять собственную оборону.

Шарль Мишель, президент Европейского совета лидеров ЕС, высказался в том же духе.

"В этих обстоятельствах мы еще больше подтвердим нашу приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством стабильной финансовой и военной помощи", - написал он в письме, приглашая лидеров на саммит.

Пакет безопасности

Характер этой помощи также будет обсуждаться в Брюсселе, поскольку западные страны работают над пакетом долгосрочных гарантий предоставления Киеву оружия, снаряжения, боеприпасов, обучения и другой военной помощи.

В проекте выводов саммита говорится, что страны ЕС готовы внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, чтобы "помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять усилиям по дестабилизации".

Дипломаты заявили, что текст был предложен Францией, выступающей за усиление военной роли и роли безопасности ЕС.

Дипломаты из некоторых стран заявили, что хотят получить больше подробностей и обеспокоены тем, что эта идея может противоречить усилиям США и НАТО по долгосрочным обязательствам перед Украиной.

"Есть много вопросов для многих государств-членов", - сказал дипломат из одной страны ЕС.

Саммит НАТО

Такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия, обсуждают такие меры в преддверии саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе (Литва), главной темой которого станет долгосрочная безопасность Украины.

Франция настаивает на том, что любой вклад ЕС будет согласовываться с вкладами других стран и основываться на существующих инициативах ЕС.

К ним относятся Европейский фонд мира, фонд, который возмещает членам ЕС военные пожертвования Киеву, и тренировочная миссия для украинских солдат.

Как сообщало РБК-Украина, поддержка вооружения Украины среди американцев выросла после бунта Пригожина. Опрос в конце июня выявил резкий рост: 65% респондентов одобряют поставки по сравнению с 46% в майском опросе.

Главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный переворот вечером 23 июня. Боевики пересекли госграницу РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км. Вечером 24 июня Пригожин решил прекратить бунт.