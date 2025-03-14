Лидеры ЕС на саммите на следующей неделе обсудят оборону и Украину: выступит Зеленский

По его словам, главной темой мартовской встречи Европейского Совета будет конкурентоспособность. Также лидеры ЕС обсудят последние события в отношении Украины и следующие шаги в сфере обороны после презентации "Белой книги" о развитии европейской обороны.

Кошта в письме также отметил, что в следующий четверг участники саммита проведут рабочий обед с участием генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша.

"Наша продолжающаяся поддержка для Украины, и необходимость инвестировать в нашу оборону и нашу конкурентоспособность тесно взаимосвязаны. Более конкурентоспособный Евросоюз будет более сильным Евросоюзом, способным лучше защитить своих граждан, свои интересы и свои ценности на глобальной арене", - добавил президент Евросовета.

Кроме того, лидеры ЕС проведут первую дискуссию по формированию нового многолетнего бюджета Европейского Союза, проект которого должен быть представлен летом этого года. Также на повестке дня будет миграция, ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы глобальной политики.

Кошта анонсировал выступление Владимира Зеленского на саммите, но не уточнил формат его участия.

"Мы начнем нашу встречу в четверг в 11:00 с традиционного обмена взглядами с президентом Европейского парламента. Мы также будем иметь возможность услышать президента Зеленского... Я намерен провести нашу встречу в течение одного дня. Но, учитывая неопределенность, которая охватывает вероятное международное развитие, как не могу исключить, что нам будет необходимо продолжить (встречу, - ред.) в пятницу утром", - отметил Кошта.