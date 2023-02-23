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Лидеры ЕС к годовщине вторжения поддержали Украину и пообещали новые санкции против РФ

Фото: в ЕС заверили, что будут поддерживать Украину до победы (Flickr com libereurope)
Автор: Елена Черкасец

Лидеры Европейского союза накануне годовщины полномасштабного российского вторжения пообещали и дальше поддерживать Украину финансовой, гуманитарной и военной помощью, вплоть до победы над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидеров ЕС.

"Год назад путинская Россия начала жестокую захватническую войну против Украины. Украинский народ продемонстрировал невероятную силу, защитив свою Родину и основные принципы международного права от российской агрессии. Они продемонстрировали решительность в защите демократии и свободы, устойчивость перед лицом трудностей и достоинство перед лицом преступлений", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что украинский народ показал миру, что будущее Украины будут решать украинцы, и ни одна страна не вправе вторгаться или нарушать ее суверенитет и территориальную целостность.

"Эта агрессия - преступление против мира. Это нарушает Устав ООН, принципы ООН и ценности человечества. Мы не можем и не должны оставаться пассивными перед такими преступлениями", - написано в документе.

Лидеры ЕС отметили, что Россия систематически атаковала мирное население, разрушала города и нападала на украинскую идентичность. Поэтому они полны решимости привлечь к ответственности всех лиц, которые совершали или отдавали приказы совершать военные преступления в Украине.

"Россия использовала продовольствие и энергию как оружие, создавала очень безответственные ядерные угрозы и распространяла ложные нарративы о войне. Захватническая война России и ее последствия оказали существенное влияние на многие страны, в частности из-за влияния на мировую экономику, цены на продовольствие и товары", - говорится в сообщении.

В Европейском союзе убеждают, что вместе с партнерами будут действовать быстро и сплоченно в полной солидарности с Украиной и ее народом и будут оказывать финансовую, гуманитарную и военную помощь столько, сколько потребуется.

Кроме того, западные партнеры пообещали поддерживать восстановление Украины, используя замороженные и обездвиженные российские активы и в дальнейшем усиливать коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну.

"Для этого мы примем десятый пакет санкций и будем принимать меры против тех, кто будет пытаться обойти меры ЕС", - подчеркнули в ЕС.

Страны ЕС также отметили, что поддерживают формулу мира президента Зеленского и вместе с другими международными партнерами позаботятся о победе Украины.

"Украина является частью нашей европейской семьи и заслуживает, чтобы жить в мире и свободно выбирать свою судьбу. Выбором народа Украины является мир, демократия, верховенство права, уважение основных прав и процветания", - отметили лидеры ЕС.

Напомним, президент США Джо Байден завтра, 24 февраля, объявит о введении новых санкций против России.

Генассамблея ООН в четверг, 23 февраля, поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками. В ней отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.

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