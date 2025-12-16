Лидеры банковского и финтех-сектора обсудили будущее финансовой экосистемы Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Тема 2025 года - "Встроенные финансы как новая инфраструктура для бизнеса, сервисов и цифровых продуктов". Форум объединил представителей банковского сектора, финтех-компаний, инвесторов и технологических новаторов, а также ведущих международных экспертов, в частности Лизу Кестнер (руководительницу регионального представительства IFC в Украине) и Пьера Гейльбронна (специального посланника Франции по вопросам помощи и восстановления Украины).

Особое внимание во время мероприятия привлекла панель Future of Banking, модерируемая Дэвидом Поллаком (руководителем роста и международного развития в UNCHAIN), который активно работает с финтех-экосистемой Центральной и Восточной Европы. В ней приняли участие CEO Moneyveo Сергей Синченко, председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый, Анжела Кашперук (вице-президент по развитию бизнеса в Mastercard) и другие ведущие представители рынка.

Участники обсудили роль искусственного интеллекта и цифровых технологий в трансформации банковского сектора, современные вызовы цифрового банкинга и интеграцию финтех-платформ. Они отметили, что границы между банками, финтех- и платежными компаниями стираются, а те компании, которые первыми внедряют инновации, формируют новые стандарты рынка.

CEO Moneyveo Сергей Синченко подчеркнул трансформацию рынка микрокредитования.

"Если раньше этот сегмент часто воспринимался как токсичный, то во время войны небанковские учреждения стали надежным плечом поддержки, обеспечивая людям доступ к кредитам в критические моменты. Сегодня благодаря сбалансированному регулированию НБУ, которое предусматривает ограничение ставок на уровне 1%, системному контролю за рынком, а также благодаря самоорганизации кредитных компаний, рынок становится прозрачным и ответственным", - сказал он.

По его словам, подписанный участниками рынка Меморандум об ответственном кредитовании является свидетельством самоорганизации небанковских компаний. Рост доверия и удовлетворенности клиентов подтверждают результаты масштабного исследования "Потребительское микрокредитование в Украине: текущее состояние, перспективы, развитие, будущее", проведенного АУБ совместно с Research.ua и Институтом социологии НАН Украины.

В целом участники дискуссии отметили важность построения долговременных отношений с клиентами, внимания к масс-маркету и сохранения баланса между риском и инновациями, ведь именно это позволяет компаниям оставаться на плаву в условиях быстрых изменений рынка.

Обсуждение завершилось общим выводом: стремительное развитие технологий и искусственного интеллекта формирует новые стандарты, а способность быстро адаптироваться и интегрировать инновации определяет будущее украинской финансовой экосистемы.