Лидеры 11 стран на саммите в Афинах подписали декларацию в поддержку Украины

Согласно декларации, страны выразили свою непоколебимую поддержку "независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основанных на ценностях демократии и верховенства права перед лицом российской агрессии".

В документе также отмечается, что за пределами Западных Балкан Украина и Молдова, географически примыкающие к странам-членам ЕС, разделяют общее европейское наследие, и "как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе, важно, чтобы эти регионы были приняты как полноправные члены европейской семьи".

"Вторжение РФ в Украину является ключевым моментом для Европы, создающим новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС. Это критический момент для безопасности, мира и стабильности нашего европейского континента", - говорится в декларации.

В документе также отмечается, что "законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному и предполагаемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова стали свидетелями проявления разрушительных последствий ревизионизма".

"Мы согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и что все виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в декларации.

Документ подписали 11 лидеров в присутствии президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен: