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Лидерам ХАМАСа могут предоставить иммунитет в обмен на завершение войны, - СМИ

Воскресенье 24 декабря 2023 22:00
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Лидерам ХАМАСа могут предоставить иммунитет в обмен на завершение войны, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израиль может предоставить иммунитет главарям ХАМАСа в Секторе Газа в обмен на завершение войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным издания, Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в Газе Яхью Синвара и Мухаммада Дейфа, если и когда представится такая возможность. В частности, им могут предоставить своего рода иммунитет и депортировать их в Катар или другую страну в рамках решения, которое обеспечит освобождение всех заложников, удерживаемых в Газе, и прекращение войны против террористической группировки.

Руководство служб безопасности и политическое руководство обсуждают такой вариант, хотя на данный момент конкретного предложения на столе нет.

Источники издания подчеркивают, что это долгосрочный вариант, который сейчас неактуален. При этом отмечается, что любой такой план не должен повредить заявленной цели - уничтожению руководства и военного потенциала ХАМАС.

Другой источник утверждает, что "депортация руководства ХАМАС за границу не противоречит целям войны".

Война Израиля и ХАМАС

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день. Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком на неделю. Тель-Авив предложил освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Тем не менее ХАМАС отклонил предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю для обмена.

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