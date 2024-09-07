Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы

Аргентина призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это произошло на фоне продолжающихся протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Отметим, что протесты в стране начались после того, как Мадуро был объявлен победителем на спорных президентских выборах в июле.

МИД Аргентины утверждает, что действия правительства Мадуро после голосования могут представлять собой преступления против человечности.

В ведомстве добавили, что в понедельник, 9 сентября, Буэнос-Айрес подаст в суд ходатайство с просьбой выдать ордер на арест Мадуро и других членов его правительства.

"Доказательства, собранные в ходе расследований, проводимых прокуратурой Международного уголовного суда, и события, произошедшие после президентских выборов 28 июля, являются достаточными элементами для рассмотрения обоснованности выдачи вышеупомянутых ордеров на арест", - говорится в заявлении МИД страны.