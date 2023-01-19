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Лидер сборной Украины снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию: какая причина

Фото: Иван Шмуратко не поедет в Эспоо (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская федерация фигурного катания на коньках анонсировала отсутствие чемпиона Украины Ивана Шмуратко на грядущем континентальном первенстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

21-летний фигурист пропустит чемпионат Европы из-за проблем со здоровьем. Уроженец Киева отказался от участия в соревнованиях, поскольку не успел восстановиться после травмы ноги.

В январе Шмуратко вынужден был пропустить Универсиаду в американском Лейк-Плэсиде. Первенство в финском Эспоо должно было стать третьим в карьере отечественного фигуриста. На чемпионате Европы его заменит чемпион Украины среди юниоров – Кирилл Марсак. Юный херсонец дебютирует на таком уровне.

Локальные успехи украинского фигурного катания в последние годы связаны с фамилией Шмуратко. На чемпионате Европы-2022 он стал 12-м, продемонстрировав лучший результат Украины за два десятилетия. В сезоне 2022/23 он дебютировал в серии Гран-при и показал лучший результат украинских фигуристов за 12 лет – 8-е место на этапе во Франции.

Европейское первенство состоится 25-29 января. Программа соревнований состоит из четырех видов: одиночное мужское и одиночное женское катание, парное катание и спортивные танцы на льду. В последний раз украинцы поднимались на подиум еще в 2006 году, когда "серебро" в спортивных танцах на льду завоевали Грушина и Гончаров.

К слову, хоккейная сборная Украины проиграла Японии матч Универсиады-2023 в Соединенных Штатах.

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