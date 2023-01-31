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Лидер УПЛ подписал чемпиона мира среди 17-летних

Фото: Жоан Пеглоу на тренировке "спортклубовцев" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

В ряды "Днепра-1" перебрался вингер бразильского "Интернасьонала" Жоан Пеглоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний латиноамериканец стал очередным новичком команды Александра Кучера. Для уроженца Порту-Алегри украинская Премьер-лига станет вторым игровым опытом в Европе.

"Спортклубовцы" арендовали Пеглоу до конца сезона. В соглашение с "Интернасьоналем" лидер УПЛ включил пункт о праве выкупа бразильца летом. Кроме родной команды, он успел поиграть за дубль португальского "Порту" и "Атлетику Гояниенсе".

В составе "Интернасьонала" Пеглоу провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 ассиста. Левый вингер, который также может закрыть позиции атакующего хавбека и оттянутого нападающего, выступал за сборные Бразилии U-16 и U-17. С последними стал чемпионом мира-2019.

Первый круг сезона 2022/23 "Днепр-1" завершил лидером Премьер-лиги. "Спортклубовцы" набрали 35 очков и потерпели лишь одно поражение в 14-ти матчах. "Шахтер" и "Динамо" отстают от днепровцев на 5 пунктов.

К слову, украинский защитник Забарный в шаге от трансфера в "Борнмут".

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