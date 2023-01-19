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Лидер "Тампы" с хет-триком и юбилеем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Стивен Стэмкос (в центре) получил поздравления от партнеров (facebook.com/lightningnhl)
Автор: Антон Федорцив

Рубеж в 500 шайб в Национальной хоккейной лиге пересек капитан "Тампы-Бэй Лайтнинг" Стивен Стэмкос и оказался наверху звезд игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли приложился к победе "молний" над "Ванкувер Кэнакс" на выезде (5:2). Первая шайба канадца стала юбилейной, 500-й за время выступлений в сильнейшей лиге планеты.

Стэмкос открыл счет в матче, когда с "пятака" замкнул передачу Киллорна после прорыва слева. А под занавес стартового периода центрфорвард отличился во второй раз – обыграл голкипера после ассиста того же Киллорна из-за ворот. На последних же минутах капитан "Тампы" от синей линии отправил шайбу в пустые ворота.

Благодаря хет-трику Стэмкос поднялся на 45-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен. Лидер "Лайтнинг" также идет третьим по результативности среди действующих хоккеистов после россиянина Овечкина (810 шайб) и канадца Кросби (538). В лидерах – легендарный Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Дополнили топ-3 звезд вечера капитан "Оттавы" Брэди Ткачук и форвард "Колорадо" Микко Рантанен. "Юки" из канадской столицы забросил победную шайбу и отдал 3 ассиста против "Питтсбурга" (5:4 ОТ). В свою очередь второй оформил дубль и сделал результативную передачу в матче против "Калгари" (4:1).

К слову, накануне форвард "Филадельфии" Хейс был признан звездой дня после хет-трика против "Анахайма".

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