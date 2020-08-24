Лідер Північної Кореї, можливо, впав у кому, - NYP

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин, можливо, впав у кому, але досі живий. Саме тому сестрі північнокорейського диктатора Кім Е Чжон було делеговано частину повноважень.

Про це повідомляє американське видання New York Post з посиланням на колишнього посадовця Південної Кореї Чан Со Міна.

Колишній помічник померлого південнокорейського президента стверджує, що Кім Чен Ин серйозно захворів, тому дуже рідко проводить публічні виступи цього року.

Чан Со Мін додав, що сестра північнокорейського диктатора готова допомогти йому керувати країною.

"Повна структура наступності не сформована, тому Кім Е Чжон висувається на перший план, оскільки вакуум не може підтримуватися протягом тривалого періоду", - пояснив він.

Нагадаємо, це вже не вперше цього року з'являється інформація про хворобу лідера КНДР Кім Чен Ина. На початку року північнокорейський диктатор тривалий час не з'являвся на публіці, а джерела говорили, що він складно переносить наслідки операції на серці.

У травні Кім Чен Ин знову зник з публічного простору на три тижні.

Нещодавно розвідка Південної Кореї заявила, що Кім Чен Ин делегував частину обов'язків своїй сестрі Кім Е Чжон та помічникам.