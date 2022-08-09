Лідер збірної України пропустить Євробаскет-2022

30-річний оборонець пропустить цьогорічний Євробаскет через травму. Досвідчений українець не встигне набрати форму до вересня.

"На жаль, я отримав серйозну травму в останній грі півфіналу чемпіонату Німеччини – розрив двох зв’язок гомілкостопа. Строк відновлення після цієї травми – 4-8 тижнів", – розповів Липовий.

Захисник вирішив зосередитися на підготовці до нового сезону в складі "Прометея". Прийдешній чемпіонат міг стати для 30-річного Липового п'ятим Євробаскетом у кар'єрі. Цей показник зробив би його одноосібним рекордсменом в історії збірної.

У кваліфікації до чемпіонату Європи-2022 Липовий провів усі 6 матчів, набираючи в середньому 6,5 очок за 21 хвилину на паркеті. Останні півроку він відіграв за німецький "Бонн".

Чемпіонат Європи цьогоріч відбудеться 1-18 вересня. Господарями турніру стануть 4 країни – Чехія, Грузія, Італія і Німеччина. Збірна України гратиме в групі C разом із греками, італійцями, хорватами, британцями та естонцями.