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Лидер "Сан-Хосе" с рекордными пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Эрик Карлссон дважды огорчил "Виннипег" (twitter.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги признали защитника "Сан-Хосе Шаркс" Эрика Карлссона лучшим исполнителем очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный швед оформил дубль против "Виннипега" на выезде (2:6). Скандинав стал лишь шестым защитником в истории лиги и первым в возрасте 30+, которому удалось набрать 100 и более пунктов за сезон.

Именно Карлссон открыл счет в противостоянии в Манитобе. На 20-й секунде он перед воротами завершил комбинацию "Шаркс" с участием Кутюра и Петерсона. В третьем же периоде он отличился точным дальним броском в большинстве. Впрочем, не спас "Сан-Хосе" от очередного поражения.

Трехзначное количество очков в регулярном чемпионате до Карлссона набирали 5 защитников. Легенда "Бостона" Бобби Орр покорил рубеж 6 раз, а звезда "Эдмонтона" и "Питтсбурга" Пол Коффи – 5 раз. Еще по одному разу до гроссмейстерской цифры добрались Дэнни Потвен, Эл Макиннис и Брайан Лич.

Бомбардирские подвиги Карлссона – 25 шайб, 75 передач – не спасли сезон "Сан-Хосе". Калифорнийцы оказались среди аутсайдеров Тихоокеанского дивизиона. "Шаркс" одержали всего 22 победы в течение кампании 2022/23.

В топ-тройку звезд вечера также попали форвард "Оттавы" Клод Жиру и вингер "Далласа" Джо Павелски. Оба присоединились к историческому клубу 1000 очков в карьере. Первый дублем помог обыграть "Каролину" (3:2), а вот второй шайбой приложился к выездной победе над "Детройтом" (6:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

К слову, накануне "Бостон" обновил рекорд НХЛ по победам благодаря хет-трику Пастрняка.

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