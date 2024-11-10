Лидер "Сан-Антонио" двумя блок-шотами в течение атаки отложил поражение "Юте": момент дня в НБА

Француз покорил эпизодом в финальной четверти противостояния с "Ютой". Во время атаки "джазменов" он остановил две попытки подряд набрать 2 пункта из-под щита, успев подняться с пола между двумя случаями.

Однако усилий Вембаньямы не хватило для общего успеха "Сперз". "Сан-Антонио" потерпел близкое домашнее поражение (110:111). Обе команды находятся вне зоны плей-офф Западной конференции НБА.

Вембаньяма еще и самым результативным в поединке стал. Он набрал 24 очка и сделал 16 подборов. В рядах "Джаз" больше всего набрал защитник Коллин Секстон (23 пункта), а украинец Святослав Михайлюк снова просидел весь матч на скамейке запасных.

Кто такой Виктор Вембаньяма

Уроженец пригорода Парижа, воспитанник французского "Нантера". Выбран "Сан-Антонио" под первым номером драфта НБА-2023.

На профессиональном уровне дебютировал еще осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы. Сезон 2020/21 провел в родной команде, а следующий год отыграл за "Лион". Впоследствии попал в ряды "Метрополитана", стал MVP и Лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Баскетбольный идол – защитник "Клипперс" Расселл Уэстбрук. Вембаньяма свободно говорит по-английски, а на родине успел получить диплом бакалавра с отличием. По итогам дебютного сезона был признан Новичком года и стал лучшим по количеству блок-шотов.