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Лидер "Сан-Антонио" двумя блок-шотами в течение атаки отложил поражение "Юте": момент дня в НБА

Фото: Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Француз покорил эпизодом в финальной четверти противостояния с "Ютой". Во время атаки "джазменов" он остановил две попытки подряд набрать 2 пункта из-под щита, успев подняться с пола между двумя случаями.

Однако усилий Вембаньямы не хватило для общего успеха "Сперз". "Сан-Антонио" потерпел близкое домашнее поражение (110:111). Обе команды находятся вне зоны плей-офф Западной конференции НБА.

Вембаньяма еще и самым результативным в поединке стал. Он набрал 24 очка и сделал 16 подборов. В рядах "Джаз" больше всего набрал защитник Коллин Секстон (23 пункта), а украинец Святослав Михайлюк снова просидел весь матч на скамейке запасных.

 

 

Кто такой Виктор Вембаньяма

Уроженец пригорода Парижа, воспитанник французского "Нантера". Выбран "Сан-Антонио" под первым номером драфта НБА-2023.

На профессиональном уровне дебютировал еще осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы. Сезон 2020/21 провел в родной команде, а следующий год отыграл за "Лион". Впоследствии попал в ряды "Метрополитана", стал MVP и Лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Баскетбольный идол – защитник "Клипперс" Расселл Уэстбрук. Вембаньяма свободно говорит по-английски, а на родине успел получить диплом бакалавра с отличием. По итогам дебютного сезона был признан Новичком года и стал лучшим по количеству блок-шотов.

К слову, накануне плеймейкер "Детройта" Каннингем возглавил хит-парад моментов с блок-шотом против "Атланты".

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