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Блок-шот защитника "Детройта" по цене победы за мгновение до сирены: момент дня в НБА

Детройт, Суббота 09 ноября 2024 10:58
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Блок-шот защитника "Детройта" по цене победы за мгновение до сирены: момент дня в НБА Фото: Решающий момент противостояния с "Хокс" (detroitnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил плеймейкер "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец решил судьбу поединка с "Атлантой". В финальной атаке "Хокс", когда перевес "Пистонс" составлял всего очко, он отчаянно и взвешенно одновременно заблокировал попытку Оконгву.

"Детройт" удержал домашнюю победу (122:121). Каннингем и компания поднялись в середину турнирной таблицы Восточной конференции. Вместе с "Атлантой" они следуют по графику 4 победы, 6 поражений.

Самым результативным в матче стал лидер "Атланты" Трей Янг. Он набрал 35 очков, сделал 2 подбора и отдал 13 передач. Каннингем ответил трипл-даблом – 22 пункта, 11 подборов и 13 ассистов.

Кто такой Кейд Каннингем

Уроженец Арлингтона (штат Техас), на студенческом уровне выступал за "Оклахому Стэйт Ковбойз". На драфте НБА-2021 выбран "Детройтом" под 1-м номером.

Дебютировал под эгидой ассоциации осенью того же года. Почти весь второй сезон пропустил из-за тяжелой травмы колена. Персональный рекорд результативности установил в декабре прошлого года (43 очка). В составе сборной США U-19 стал чемпионом мира (2019).

В межсезонье подписал 5-летний контракт с "Пистонс" на 224 млн долларов. Имеет дочь Райли, в 2019 году стал веганом.

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