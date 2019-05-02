Лідер правлячої партії Німеччини підтримує будівництво "Північного потоку-2"

Очільниця німецького Християнського-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер стала на захист спорудження "Північного потоку-2", але заявила, що розуміє занепокоєння сусідніх держав стосовно цього газопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Кремп-Каренбауер повідомила, що їх партія заявляла, що підтримує цей проект незалежно від того "чи належить у нас до нього душа". Вона вважає, що роль природного газу для Німеччини зростатиме як альтернативного джерела, якщо врахувати наміри країни у найближчі роки відмовитись від використання вугілля та атомної енергетики.

Також вона зазначила, що розуміє занепокоєння сусідніх держав, зокрема України та Польщі. Кремп-Каренбауер заявила, що Ангела Меркель "дуже активно бореться за те, щоб врегулювати гарантії безпеки для України".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що труби "Північного потоку-2" почали укладати в російських водах. Передбачається, що Solitaire протягом місяця вкладе 100 км першої нитки газопроводу в російських територіальних водах, а судно, що належить швейцарській компанії Allseas, буде виконувати роботи цілодобово і без вихідних.