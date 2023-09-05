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Лидер переворота в Габоне принес президентскую присягу и пообещал "прозрачные выборы"

Фото: лидер повстанцев в Габоне принял присягу президента (скрин видео)
Автор: Антон Малиновский

Лидер госпереворота в Габоне генерал Брис Олигуи Нгуэма принял присягу в качестве временного президента и пообещал провести "свободные и прозрачные выборы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Олигуи

Кроме этого, он подчеркнул, что переворот был вынужденным шагом, потому что выборы были, по его мнению, сфальсифицированы, так что военные действовали так, чтобы "спасти народ".

Переворот в Габоне

30 августа в Габоне закончились президентские выборы, которые вновь выиграл действующий глава государства Али Бонго. Его семья правила страной уже более 55 лет. Оппозиция называла выборы сфальсифицированными, ведь на участках отсутствовали международные наблюдатели, трансляции не работали, а также власти ввели комендансский час после выборов и отключили в настоящее время интернет.

Буквально через несколько минут после оглашения результата власть в стране захватили военные во главе с Олигуи. Они заявили, что результаты выборов были отменены, все границы закрыты до последующего сообщения, а государственные учреждения распущены.

Некоторые западные страны отметили, что этот переворот отличается от, например, переворота в Нигере, ведь честность выборов у них вызывает сомнения.

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