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Лидер "Орландо" напрасно увенчал слэм-данком сольный проход: момент дня в НБА

Фото: Паоло Банкеро не спас "Мэджик" от вылета из плей-офф (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Орландо Мэджик" Паоло Банкеро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Мэджик" покорил моментом в финальной четверти противостояния с "Кливлендом". Он получил передачу на "дуге", классно развернулся и в окружении трех оппонентов эффектно уложил сверху.

Стараний Банкеро не хватило для победы "Орландо". "Кливленд" сумел дожать "Мэджик" (106:94) и завершил серию первого раунда плей-офф. На следующем этапе "Кавальерс" встретятся с "Бостоном".

Банкеро к тому же стал самым результативным в составе "Орландо". Он оформил дабл-дабл, добавив к 38-ми очкам 16 перехватов. В рядах "Кливленда" больше всего набрал защитник Донован Митчелл (39 пунктов).

 

 

Кто такой Паоло Банкеро

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. На драфте НБА-2022 выбран "Орландо" под первым номером.

Дебютировал за "Мэджик" в Летней лиге ассоциации, а официальный профессиональный старт прошел 3 октября того же года. Новичок года НБА-2023, участник Матча всех звезд-2024. Сначала склонялся к выступлениям за сборную Италии, но позже выбрал США и съездил на ЧМ-2023 (4 место).

Вырос в спортивной семье афроамериканки и италоамериканца. Теряет до 3 кг пота в каждом матче из-за редкой болезни.

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