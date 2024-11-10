Лидер оппозиции в Германии хочет заключить "сделку" с Трампом

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц, лидирующий в опросах перед ожидаемыми внеочередными выборами, заявил, что будет стремиться заключить соглашения с новым президентом США Дональдом Трампом, чтобы повысить международный авторитет своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В интервью журналу Stern глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц назвал канцлера Олафа Шольца "хромой уткой" и призвал его ускорить сроки проведения досрочных федеральных выборов после распада трехпартийного коалиционного правительства на прошлой неделе.

"В Германии мы никогда по-настоящему не формулировали и не отстаивали свои интересы достаточно хорошо, и нам нужно это изменить", — сказал Мерц.

"Американцы гораздо более наступательны. Это не должно закончиться тем, что только одна сторона получит выгоду, а скорее тем, что мы заключим выгодные соглашения для обеих сторон. Трамп назвал бы это сделкой", - добавил он.

Мерц обвинил левоцентристское правительство Шольца в том, что оно было введено в заблуждение переизбранием Трампа после того, как поддержало кандидата от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. "У Трампа хорошая пам'ять. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией. Шольц теперь хромая утка на международном уровне", - сказал Мерц.

В качестве примера потенциальной "сделки" с Трампом немецкий политик привел поставку американских военных самолетов. Лидер ХДС заявил, что поскольку Германия согласилась купить истребители F-35 у США, их следует обслуживать в Германии при поддержке американцев. "Это была бы хорошая сделка для обеих сторон", — сказал он.

Мерц также сказал, что он общался с людьми, которые хорошо знают Трампа, и что к избранному президенту США нужно подходить с "прямой позицией и ясностью".