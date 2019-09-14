Лідер німецьких лібералів закликав змінити політику щодо Росії

Голова Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер закликав скоригувати політичний курс уряду Німеччини щодо Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В інтерв'ю німецькій медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland він заявив, що ліберали, на відміну від правлячої в Німеччині "великої коаліції" консерваторів і соціал-демократів, "виступають за те, щоб дійсно відкрити шлях діалогу".

"В наших інтересах має бути не повторення ескалації холодної війни, а створення умов для відновлення кооперації. Ще два роки тому я говорив, що якщо ми будемо відкладати діалог до повного врегулювання кримського питання, то не буде ніякого просування. З тих пір ситуація не покращилася, а погіршилася", - зазначив Він.

Він підкреслив, що не можна погоджуватися з порушенням міжнародного законодавства Москвою, яка аннексировалай український півострів. Разом з тим, вважає політик, необхідно дати сигнал російському керівництву: "Якщо ви повернетеся від конфронтації до кооперації, то, врешті-решт, стане можливою покрокова скасування санкцій".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Лінднер підтвердив свою позицію по Криму, закликаючи поставитися до анексії півострова як до довгострокового рішення