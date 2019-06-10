Лідер "Нацкорпусу" розповів про цілі об'єднання зі "Свободою"

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів про об'єднання українських націоналістів в єдину політичну силу і про завдання, які вона ставить перед собою на парламентських виборах. Про це йдеться у відеозверненні Білецького до українців з лінії фронту.

За словами Білецького, припинення війни на Донбасі не повинно відбутися шляхом капітуляції України, а у протистоянні з Росією Україна може покладатися тільки на власні сили.

"Проросійські сили будуть говорити, що мир можливий тільки після капітуляції. Ліберали будуть розповідати, що до миру можуть призвести тільки міжнародні арбітри і вічні переговори. Ми повинні говорити прості і чесні речі про те, що сила українців в них самих, що, покладаючись виключно на власну силу, ми можемо отримати мир, миру бути тільки після того, як над Донецьком буде піднято український прапор", – заявив Білецький.

Лідер "Нацкорпусу" розповів також, що можливий склад нового парламенту викликає у нього багато сумнівів і побоювань, оскільки з великою ймовірністю його основою стануть проросійські політики. Він підкреслив, що дієвою противагою таким проросійським елементів в парламенті можуть стати тільки представники об'єднаних націоналістів – "Нацкорпусу" і "Свободи".

"Крім зовнішнього фронту в Україні є ще й внутрішній фронт. Немає сумніву, що ця Рада буде складатися переважно з проросійських покидьків, а також людей, які будуть їх мовчазно підтримувати. Саме тому ця Рада як ніколи потребує тих, хто зможе жорстко протистояти п'ятій колоні. Якщо треба, не зовсім дипломатичними шляхами, але ефективно", – зазначив Білецький.

За словами політика, в новому парламенті тільки об'єднана фракція націоналістів наполягатиме на притягненні до кримінальної відповідальності спійманих на корупції чиновників. У той же час Білецький підкреслив, що одним лише потраплянням до парламенту політичні амбіції "Нацкорпусу" і "Свободи" не обмежуються.

"Зараз на першому місці – потрапляння в парламент, боротьба з проросійськими силами. Але далі перед нами стоять великі цілі. Ми повинні створити єдиний національний патріотичний блок, що складається не тільки з правих націоналістичних партій, але і з ветеранських організацій, волонтерських організацій, стартапів, культурних проектів. Ми повинні не словами, а реальними справами показати, як ми збираємося будувати і захищати нашу Україну. Зі свого боку, я обіцяю, що виклалися заради цього на сто відсотків", – пообіцяв Білецький.

Нагадаємо, 9 червня в Києві відбувся з'їзд політичної партії "Нацкорпус" та ВО "Свобода", під час якого сторони підписали меморандум про об'єднання. Таким чином в дострокових парламентських виборах партії візьмуть участь у складі єдиної політичної сили.