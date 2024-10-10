Лидер молодежки Украины с серией данков возглавил топ-10 моментов недели Суперлиги: видео

Восьмерка команд элиты начала регулярный чемпионат в двух баблах. Поединки 3-6 октября принимали Киев и Запорожье с Днепром.

На третьей позиции в списке самых зрелищных эпизодов оказался форвард "Старого Луцка" Аарон Ридли. Американец в противостоянии с "Киев-Баскетом" (86:89 ОТ) протащил мяч через всю площадку и эффектно уложил сверху. Вторым же стал форвард "Ровно" Максим Мочалов, оформивший баззер против тех же столичных "пчел" (75:67).

Наверху же подборки оказался центровой "Днепра" Даниил Сипало. 19-летний исполнитель минимум дважды поиздевался над обороной "Черкасских Мавп", оформив силовые слэм-данки в очном противостоянии (82:63). Закончил же матч Сипало с дабл-даблом (12 очков, 10 подборов).

Стараниями Сипала и компании "Днепр" вместе с "Ровно" идет без потерь после стартовых матчей сезона. Золотой и серебряный призеры предыдущей кампании одержали по две победы. 19 октября ровенчане встретятся с "Мавпами", а вот подопечные Владимира Коваля пропустят несколько баблов из-за выступлений на европейской арене.