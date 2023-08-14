Лидер КНДР приказал "резко увеличить" производство ракет

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал "резко увеличить" имеющиеся мощности по производству ракет, чтобы создавать их серийно согласно оперативным планам.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Такое заявление руководитель КНДР сделал во время двухдневного посещения крупных заводов по производству стратегических ракет, ракетных установок и другого военного оружия.

Согласно сообщению официального Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), данный визит в пятницу и субботу состоялся менее чем через неделю после того, как он провел "полевое руководство" крупными заводами по производству боеприпасов на фоне планов Южной Кореи и США провести ежегодные учения "Щит свободы Ульчи" в конце августа. Их Пхеньян назвал репетицией военных действий и "вторжения" на Север.

Кроме того, за несколько дней до этого Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии Кореи, призвав к подготовке к возможной войне "наступательным" образом.

"Он поставил важную цель резко увеличить имеющиеся мощности по производству ракет... с тем, чтобы серийно производить ракеты в соответствии с требованиями системы расширенных и усиленных частей фронта и ракетных частей и оперативными планами", - указывается в сообщении KCNA.

Также лидер КНДР заявил, что армия должна быть оснащена "подавляющей военной силой", чтобы "справиться с любой войной в любой момент, чтобы не дать врагам осмелиться использовать свои вооруженные силы и, безусловно, уничтожить их, если они начнут атаку".

По данным государственных СМИ Северной Кореи, во время своего визита на завод, производящий транспортно-пусковые установки тактических ракет (ТПУ), Ким призвал к производству "более современных и высокоэффективных ТПУ, которые в значительной степени способствуют идеальной подготовке армии к войне".

Планы КНДР нарастить ракетное вооружение

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Несколько дней назад Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что армия его страны должна предоставить приоритет развитию возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.