У Барселоні почалася акція протесту з повітряними кулями

Фото: протести в Барселоні (twitter.com/Miniangels2)

Присутні вимагають відставки глави відомства Каталонії Мікеля Буча

У понеділок ввечері, 21 жовтня, в центрі Барселоны розпочалась нова акція протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Pais.

Як повідомляється, організаторами мітингу є так звані комітети на захист республіки, які підтримують незалежність Каталонії.

Маніфестанти зібралися біля будівлі департаменту внутрішніх справ при уряді регіону. Сотні людей вимагають відставки глави відомства автономії Мікеля Буча.

Багато учасники акції принесли з собою повітряні кулі, частина з яких, за задумом організаторів, наповнена фарбою. Присутні хочуть "забарвити" таким чином будівлю департаменту. Поки інцидентів в ході мітингу зафіксовано не було.

Нагадаємо, акції протесту спалахнули в Каталонії після оголошення вироку Верховним судом організаторам референдуму за відділення регіону від Іспанії. Найбільш радикально акції протесту проходять в Барселоні, де в останні дні фіксуються зіткнення з правоохоронцями.

Крім того, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами на тлі антиурядових акцій протесту, які тривають в регіоні. Крім того, мер Барселони Пекла Колау закликала припинити масові заворушення.