Лидер "Голден Стэйта" изысканным броском поставил на колени "Оклахому": момент дня в НБА

35-летний "первый номер" калифорнийцев решил судьбу противостояния с "Оклахомой-Сити Тандер". Он набрал решающие два пункта встречи в "Пэйком Центре", когда за считанные доли секунды до финальной сирены в свободном полете мастерски уложил от щита.

В конце концов "Уорриорз" одержали минимальную победу над хозяевами (141:139). Обе команды провели равные отрезки во всех четвертях, обменявшись преимуществом на несколько пунктов в каждой из 12 минут. "Голден Стэйт" одержал пятую победу в шести матчах сезона.

Сам Карри еще и стал самым результативным на площадке. Он провел на паркете 31 минуту и набрал 30 очков, сделал 8 подборов и отдал 7 передач. В составе "Оклахомы" больше всего получил защитник Лугенц Дорт (29 пунктов).

Кто такой Стеф Карри

Уроженец Огайо, сын бывшего атакующего защитника ряда команд НБА Делла Карри. На студенческом уровне защищал цвета "Дэвидсон Уайлдкэтс".

На драфте ассоциации-2009 выбран "Уорриорз" под седьмым номером. В рядах "Голден Стэйта" начал 15 сезон подряд. С командой завоевал 4 чемпионских перстня, стал MVP финала НБА-2022 и дважды MVP ассоциации (2015, 2016). Девятикратный участник Матча всех звезд.

В составе сборной США Карри дважды стал чемпионом мира (2010, 2014). На праймериз Демократической партии в 2020 году вместе с супругой поддержал кандидатуру будущего президента Джо Байдена.