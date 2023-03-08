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Лидер гандбольного "Мотора" подписал контракт со середняком Франции

Фото: Игорь Турченко будет выступать в "Моторе" до лета (facebook.com/handball.club.motor)
Автор: Антон Федорцив

Полусредний сборной Украины Игорь Турченко сменит запорожский "Мотор" на французский "Лимож".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний украинец продолжит карьеру в чемпионате Франции. Лучший бомбардир группового этапа Европейской лиги 2022/23 заключил контракт с середняком тамошней Старлиги.

Турченко подписал соглашение с "Лиможем" на 2 года. Во французское первенство он переедет летом. В новой полусредней команде будет выступать под привычным 17-м номером. Весеннюю часть нынешнего сезона Турченко проведет в "Моторе", соперничающем во второй немецкой Бундеслиге и плей-офф Европейской лиги.

"Лимож" пока идет на 7-й строчке Старлиг. Будущая команда украинца набрала 18 очков после 19 туров и отстает от зоны еврокубков на 6 пунктов. В предыдущей кампании аквитанцы финишировали на 13-й позиции.

Ранее "Мотор" завоевал путевку в 1/8 финала Европейской лиги. Там соперником запорожцев станет хорватский "Нексе". Первый матч – 21 марта. Турченко стал лучшим бомбардиром основной сетки турнира, оформив 85 голов.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.

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