Лидер гандбольного "Мотора" подписал контракт со середняком Франции

21-летний украинец продолжит карьеру в чемпионате Франции. Лучший бомбардир группового этапа Европейской лиги 2022/23 заключил контракт с середняком тамошней Старлиги.

Турченко подписал соглашение с "Лиможем" на 2 года. Во французское первенство он переедет летом. В новой полусредней команде будет выступать под привычным 17-м номером. Весеннюю часть нынешнего сезона Турченко проведет в "Моторе", соперничающем во второй немецкой Бундеслиге и плей-офф Европейской лиги.

"Лимож" пока идет на 7-й строчке Старлиг. Будущая команда украинца набрала 18 очков после 19 туров и отстает от зоны еврокубков на 6 пунктов. В предыдущей кампании аквитанцы финишировали на 13-й позиции.

Ранее "Мотор" завоевал путевку в 1/8 финала Европейской лиги. Там соперником запорожцев станет хорватский "Нексе". Первый матч – 21 марта. Турченко стал лучшим бомбардиром основной сетки турнира, оформив 85 голов.