Лидер "Феррари" рядом с антирекордом скандального чемпиона: есть позитив

Монегаск финишировал третьим в гонке на улицах Баку. Хотя пилот Скудерии на стартовой решетке был на первой позиции, но его опередил дуэт из "Ред Булла" – Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

Леклер повторил антирекорд звезды Королевских автогонок 80-х Пике. Оба гонщика умудрились не выиграть 8 этапов подряд после побед в квалификациях. Печальная серия гонщика "Феррари" началась на Гран-при Майами-2022. Тогда у него был поул, но финишировал вторым после Ферстаппена.

Позже в сезоне-2022 Леклер выиграл квалификационные заезды в Испании, Монако, Азербайджане, Франции, Италии и Сингапуре. Поул-позиция в Баку стала первой в этом году. Единственная победа монегаска после гонки в Майами прошлого года состоялась в Австрии, где он стартовал вторым.

В 1984-1987 гг. Пике в общей сложности не смог выиграть 10 гонок подряд, когда стартовал с первого места. Прервать неудачную серию бразилец сумел на Гран-при Италии-1987. Хорошей приметой для Леклера может стать то, что в том же сезоне Пике стал чемпионом мира.