RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидер "Феррари" рядом с антирекордом скандального чемпиона: есть позитив

Фото: Шарль Леклер перестал побеждать с первого места на старте (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

К сомнительному достижению легендарного гонщика Нельсона Пике по результатам Гран-при Азербайджана приблизился пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Об этом заявил журналист Шон Келли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter обозревателя.

Монегаск финишировал третьим в гонке на улицах Баку. Хотя пилот Скудерии на стартовой решетке был на первой позиции, но его опередил дуэт из "Ред Булла" – Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

Леклер повторил антирекорд звезды Королевских автогонок 80-х Пике. Оба гонщика умудрились не выиграть 8 этапов подряд после побед в квалификациях. Печальная серия гонщика "Феррари" началась на Гран-при Майами-2022. Тогда у него был поул, но финишировал вторым после Ферстаппена.

Позже в сезоне-2022 Леклер выиграл квалификационные заезды в Испании, Монако, Азербайджане, Франции, Италии и Сингапуре. Поул-позиция в Баку стала первой в этом году. Единственная победа монегаска после гонки в Майами прошлого года состоялась в Австрии, где он стартовал вторым.

В 1984-1987 гг. Пике в общей сложности не смог выиграть 10 гонок подряд, когда стартовал с первого места. Прервать неудачную серию бразилец сумел на Гран-при Италии-1987. Хорошей приметой для Леклера может стать то, что в том же сезоне Пике стал чемпионом мира.

К слову, накануне Перес выиграл вторую гонку в сезоне-2023 и сократил отставание от Ферстаппена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
FerrariФормула-1