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Лидер "Эдмонтона" с юбилейным ассистом сезона стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Коннор Макдэвид набрал два пункта против "Шаркс" (kxan.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Центрфорвард присоединился к разгрому "Сан-Хосе" (9:2). Он забросил шайбу и отдал результативную передачу. Ассист стал 100-м в нынешнем сезоне и разрешил канадцу присоединиться к элитному клубу с легендарными Орром, Гретцки и Лемье, покорявшими такой рубеж раньше.

На первой минуте Макдэвид увенчал голом сольный проход со своей половины. Запев капитана еще до конца первого периода поддержали Хенрик, Фогеле и Холлоуэй. "Шаркс" размочили счет на старте второй 20-минутки усилиями Гущина.

Разгневанные "Ойлерз" ответили еще пятью шайбами. Отличились Фогеле, Перри, Сиси, Бушар и Хайман. Последнему ассистировал как раз Макдэвид. В финальном периоде Зеттерлунд немного подсластил горечь выездного фиаско для "Сан-Хосе".

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Детройта" Лукас Рэймонд и вингер "Айлендерс" Кайл Палмьери. Первый оформил дубль в непростой победе над Монреалем (5:4 ОТ). В свою очередь второй шайбой и ассистом приложился к разгрому "Нью-Джерси" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне форвард "Вегаса" Карлссон возглавил тройку звезд с дублем против "Колорадо".

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