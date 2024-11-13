Лидер "Эдмонтона" с четырьмя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Капитан "нефтяников" приложился к непростой победе над "Айлендерс" (4:3 ОТ). Он забросил шайбу и отдал 3 результативных передачи.

В начале второго периода "Эдмонтон" реализовал большинство – Макдэвид отдал на Драйзайтля, а тот бросил в касание из правого круга. "Островитяне" ответили голом Палмьери в контратаке. На старте третьей 20-минутки Бушар вывел "Ойлерз" вперед после комбинации Макдэвида и Экгольма.

Впоследствии сам "некст-уан" закрепил преимущество "Эдмонтона" из центральной зоны. Однако "Айлендерс" сумели перевести поединок в овертайме. Дубль оформил Ли. Тем не менее, в дополнительной пятиминутке Макдэвид организовал момент для Драйзайтля, а немец хладнокровно реализовал возможность.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Оттавы" Линус Ульмарк и вратарь "Нью-Джерси" Якоб Маркстрем. Первый оформил шатаут в Битве Онтарио против "Торонто" (3:0), выполнив 27 сэйвов. Второй же парировал 34 броска и помог переиграть "Флориду" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ: