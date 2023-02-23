Лидер "Днепра-1" под вопросом на ответный матч Лиги конференций

25-летний форвард получил повреждение перед матчем третьего по рангу еврокубка. Вероятность появления украинца на поле крайне низкая.

Довбик – первый голеадор "Днепра-1" в нынешнем сезоне. Нападающий провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. В частности, в Лиге конференций он оформил 5 голов в семи поединках. Кроме того, Довбик в еврокубках дважды ассистировал партнерам по команде.

Других чистых форвардов в заявке "Днепра-1" нет. Тренерский штаб "спортклубовцев" во главе с Александром Кучером, очевидно, поставит в центр атаки одного из вингеров – Назаренко, Пеглоу либо Гуцуляка. Последний оформил 4 мяча и 4 ассиста в сезоне 2022/23.

Матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака состоится в словацком Кошице 23 февраля. Старт поединка запланирован на 19:45. Первая встреча команд завершилась минимальной победой киприотов с голом Гарсии.