Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент Хегсета

Демократы планируют обсудить потенциальную резолюцию во вторник, когда впервые соберутся после победы на промежуточных выборах.

Усилия по устранению главы Пентагона набрали обороты после того, как война с Ираном привела к значительному поражению республиканцев 3 ноября.

Ранее республиканец Томас Масси пытался инициировать импичмент Хегсета за ведение войны без одобрения Конгресса и заявил о намерении снова внести статьи импичмента.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует заменять чиновника, назвав его работу хорошо выполненной.

"Так называемый министр обороны злоупотреблял своей властью, взорвал нашу национальную безопасность и спровоцировал эту безрассудную и дорогостоящую войну в Иране, которая привела к резкому росту цен для американского народа и сделала страну менее безопасной. Пит Хегсет должен уйти", - заявил Хаким Джефрис.