RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Лидер "Далласа" оформил очередную магическую передачу "вслепую": момент дня в НБА

Фото: Лука Дончич и жнец, и швец, и на дуде игрец (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Балканец запомнился эпизодом в третьей четверти противостояния с "Миннесотой". Он получил передачу на входе в "краску" и в окружении двух защитников вместо ожидаемого данка отдал передачу на Динвидди. Тот оформил трехочковый.

Стараниями Дончича и других "Маверикс" довели матч до логической победы. "Даллас" поднялся на 4-е место в Западной конференции НБА с рекордом 3 победы, 1 поражение. Тем временем "Тимбервулвз" здесь опустились на 9-е место с двумя поражениями в четырех матчах.

Самым результативным в поединке стал лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс. Он набрал 37 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. Дончич стал вторым по результативности в составе "Далласа" – 24 пункта, 8 подборов, 9 ассистов.

 

 

Кто такой Лука Дончич

Звездный баскетболист, родился в Любляне. На паркете может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда.

Профессиональная карьера балканца началась в мадридском "Реале" в 2015 году. В составе Королевского клуба завоевал 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. Со сборной Словении выиграл Евробаскет-2017.

На драфте НБА-2018 был выбран "Атлантой" под третьим номером. Права на Дончича сразу отошли "Маверикс" в обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик следующего драфта. Новичок года-2019, пятикратный участник Матча всех звезд.

К слову, накануне форвард "Торонто" Барретт возглавил подборку моментов со спуртом под щит "Денвера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол