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Лидер "Далласа" непринужденным броском от щита закрепил преимущество: момент дня в НБА

Фото: Лука Дончич оформил дабл-дабл против "Атланты" (news-daily.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Балканец покорил моментом перед большим перерывом в противостоянии с "Атлантой". Он ложным движением освободился от опеки защитника, а потом как на тренировке легко забросил трехочковый.

Стараниями Дончича и компании "Даллас" одержал домашнюю победу (109:95). "Маверикс" закрепились на 5-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Хокс" замыкают десятку на Востоке.

Самым результативным в поединке стал защитник "Далласа" Кайри Ирвинг. Он набрал 26 очков, сделал 5 подборов и отдал 1 ассист. Тем временем Дончич добавил еще 25 пунктов, 12 подборов и 8 передач.

 

 

Кто такой Лука Дончич

Звездный баскетболист, родился в Любляне. На паркете может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда.

Профессиональная карьера балканца началась в мадридском "Реале" в 2015 году. В составе Королевского клуба завоевал 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. Со сборной Словении выиграл Евробаскет-2017.

На драфте НБА-2018 был выбран "Атлантой" под третьим номером. Права на Дончича сразу отошли "Маверикс" в обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик следующего драфта. Новичок года-2019, пятикратный участник Матча всех звезд.

К слову, накануне форвард "Орландо" Банкеро возглавил подборку моментов со слэм-данком после соло.

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