Лидер чешских популистов призвал пересмотреть разрешение на проживание украинцев в Чехии
В Чехии могут пересмотреть разрешение на проживание украинцев. С таким требованием выступил лидер чешских популистов SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.
Окамура отметил, что среди главных условий входа партии для потенциального участия в новом правительстве Чехии после парламентских взрывов - будет пересмотр разрешения на проживание всех украинцев, которые находятся в Чехии.
По его словам, после большого притока украинцев в Чехию из-за войны, в стране ухудшилась ситуация с доступностью жилья, а также увеличилось время ожидания приема у врачей.
"Это не ненависть, но я чешский политик и я на стороне чешских граждан", - сказал он.
Согласно планам партии, в Чехии позволят оставаться только тем украинцам, которые явно работают и работают на тех должностях, к которым чехи не имеют интереса.
Также отметим, что Окамура также пообещал снять украинские флаги со всех государственных зданий, если SPD будет в правительстве.
Напомним, что парламентские выборы в Чехии состоятся уже в начале октября 2025 года. Согласно опросам, которые есть в публичном доступны, партию SPD поддерживают 10-13% избирателей.
Раннее РБК-Украина сообщало, что в феврале этого года в СМИ появилась информация, что украинцы, которые находятся в Чехии, могут изменить свой статус с временной защиты на специальный долгосрочный вид на жительство.
Как уточнялось,то предложение направлено на поддержку тех, кто адаптировался в Чехии и готов к долгосрочному проживаю без статуса защиты.