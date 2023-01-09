Лидер "Бостона" с хет-триком и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Топ-тройку звезд по итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге возглавил крайний нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Чешский вингер сыграл ведущую роль в разгроме "Анахайм Дакс". Он забросил три шайбы и ассистировал Крейчи во время второго взятия ворот.
На 4-й минуте Пастрняк открыл счет классным выстрелом из правой зоны вбрасывания. А в середине второго периода отличился дважды в течение 30 секунд. Сначала он подхватил шайбу после сэйва вратаря и реализовал большинство с нескольких метров. Вскоре 26-летний чех оказался на острие выпада 1 в 0 и обыграл Гибсона в ближнем бою.
Благодаря победе в Калифорнии "Брюинз" закрепили лидерство в Восточной конференции НХЛ. Пастрняк и компания набрали 68 очков и опережают "Торонто" в Атлантическом дивизионе на 11 пунктов. Чешский крайний нападающий "Бостона" набрал в сезоне 2022/23 уже 58 очков (32 шайбы, 26 передач).
В топ-3 звезд вечера также попали голкипер "Вашингтона" Дарси Кемпер и вингер "Виннипега" Кайл Коннор. Первый оформил шатаут благодаря победе с футбольным счетом над "Коламбусом" (1:0). Второй забросил 3 шайбы "Ванкуверу" на домашней арене (7:4).
К слову, накануне защитник "Баффало" Далин с дублем и тремя ассистами оказался наверху хит-парада дня.
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