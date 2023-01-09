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Лидер боснийских сербов Додик выдал Путину орден. В ЕС резко отреагировали

Фото: лидер боснийских сербов Милорад Додик (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик выдал российскому диктатору государственный орден. В Евросоюзе раскритиковали решение властей Республики Сербской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Eunews.

Отмечается, что 8 января лидер боснийских сербов Милорад Додик во время празднования "Дня Республики" заочно наградил Путина самым высоким отличием - орденом за "развитие и укрепление дружеских связей между Россией и РС".

Такое решение Додика вызвало возмущение в Евросоюзе. Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европа осуждает поступок Додика.

"Путин является тем, кто прямо ответственен за незаконную агрессию против Украины. Он является тем, кто отдает приказы, из-за которых украинские мирных жителей убивают и которыми рушится украинская гражданская инфраструктура. Быть на стороне Путина при таких условиях означает изолировать Республику Сербскую и ее власть на международной арене", сказал Стано.

Спикер назвал решение Додика "досадной ошибкой", в то же время отметив, что в ЕС нет места для награждения политиков, приказывающих истребить соседнюю страну и убить ее народ.

Стано добавил, что ЕС будет вынужден предпринять шаги, если Додик продолжит награждать Путина.

Напомним, лидер боснийских сербов Додик в октябре поддержал аннексию Россией украинских территорий.

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