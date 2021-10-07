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Від лібералів до комуністів: українці визначилися з ідейно-політичними переконаннями

Автор: Олександр Білоус

Національно-демократичний напрям найбільше відповідає переконанням українців. У червні 2021 року про підтримку цього ідейно-політичного напряму заявили 17,8% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Центру Разумкова "Україна: 30 років на європейському шляху".

З великим відривом на другому місці - соціал-демократичний напрям (9,3%).

Далі йдуть:

  • Екологічний ("зелені") - 5,0%
  • Ліберальний - 4,2%
  • Комуністичний - 3,2%
  • Соціалістичний - 3,1%
  • Політичний напрям, який включає ідеї об'єднання України з Росією - 2,7%
  • Християнсько-демократичний - 2,7%
  • Національно-радикальний - 1,5%
  • Національно-комуністичний - 0,8%

Сума варіантів відповіді "інше", "жоден", "я не орієнтуюся в політичних течіях"," важко відповісти" набирає половину всіх відповідей.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведено в рамках дослідницького проекту "Україна: 30 років на шляху до Європи", що фінансується Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Нагадаємо, за даними опитування, яке проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України, у вересні 2018 року найбільш поширеною ідентифікацією серед українців була національно-демократична (11,5%). Наступними за популярністю виявилися соціал-демократична (9,7%) і Соціалістична (7,3%) ідентифікації.

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