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Без либерализации энергорынков в Украине не будет новых генерирующих мощностей, - эксперт

Фото: без либерализации энергорынков в Украине не будет новых генерирующих мощностей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Чтобы в Украине появились новые энергогенерирующие мощности, нужна либерализация энергетических рынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По его словам, за два года полномасштабной войны увеличилось количество проблем на энергорынке, и они продолжают накапливаться.

"Наверное, нужно начинать думать частично о либерализации этих рынков. Потому что в условиях такой зарегулированности, очень часто убыточности для многих компаний, новых мощностей готовить мы не будем", - сказал Прокоп.

Эксперт подчеркнул, что это же касается разрешения и запрета на экспорт природного газа и добавил, что сейчас стоит вопрос, как Украина будет проходить следующую зиму.

Напомним, ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для упрощения импорта электроэнергии в Украину необходимо приблизить правила украинского энергорынка к европейским.

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Электроэнергия