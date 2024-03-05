Без либерализации энергорынков в Украине не будет новых генерирующих мощностей, - эксперт

По его словам, за два года полномасштабной войны увеличилось количество проблем на энергорынке, и они продолжают накапливаться.

"Наверное, нужно начинать думать частично о либерализации этих рынков. Потому что в условиях такой зарегулированности, очень часто убыточности для многих компаний, новых мощностей готовить мы не будем", - сказал Прокоп.

Эксперт подчеркнул, что это же касается разрешения и запрета на экспорт природного газа и добавил, что сейчас стоит вопрос, как Украина будет проходить следующую зиму.

Напомним, ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для упрощения импорта электроэнергии в Украину необходимо приблизить правила украинского энергорынка к европейским.