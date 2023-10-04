ua en ru
Ср, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Либерализация энергорынка поможет устранить большие долги в энергетике, - эксперт

Среда 04 октября 2023 18:15
UA EN RU
Либерализация энергорынка поможет устранить большие долги в энергетике, - эксперт Фото: либерализация энергорынка поможет устранить большие долги в энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря внедрению либерализованной модели энергетического рынка можно устранить большие накапливаемые на нем долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Ивана Плачкова.

По его словам, в Украине создан самый современный рынок электроэнергии, но установленные на нем ограничения, в частности прайс-кепы, не позволили ему нормально работать.

"Цены должны быть справедливыми, но не искусственными. Введение модели либерализации рынка позволит этому рынку нормально работать и мы устраним те большие долги, которые накапливаются", - сказал Плачков.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявляли, что действующие прайс-кепы мешают импорту электроэнергии в часы дефицита в энергосистеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского